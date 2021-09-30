كورونا: إجمالي الذين استكملوا التلقيح 3.825.227 شخصا

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 10:54قراءة: 0 د, 39 ث
سجلت وزارة الصحة يوم الاربعاء 29 سبتمبر الجاري تطعيم 27.713 شخصا ضد كورونا
من مجموع 63972 من المدعوين لتلقي التطعيم بهذا التاريخ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح
الى 3.825.227 شخصا

ولفتت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ 13 مارس الماضي الى أن إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا يتوزع بين 3.010.356 ممن تلقوا جرعتين من التلقيح و345.238 تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون و469.633 من المصابين سابقا بكورونا تلقوا جرعة واحدة

ولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين بمنظومة "ايفاكس" للتسجيل عن بعد لتلقي التلاقيح بلغ صباح اليوم الخميس 30 سبتمبر الى حدود الساعة العاشرة و15 دقيقة 6.334.772 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التطعيم الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس


 


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233080



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الخميس 30 سبتمبر 2021 | 23 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:32 18:06 15:31 12:16 06:14 04:48
Babnet
28°
Babnet28°Babnet% 44:الرطــوبة
تونــسBabnet22°
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2228°-2128°-2231°-2133°-24
  • Avoirs en devises
    21590,5

  • (29 sept)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,29404 DT        1$ =2,82114 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 sept)   1185,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive