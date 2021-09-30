كورونا: إجمالي الذين استكملوا التلقيح 3.825.227 شخصا

سجلت وزارة الصحة يوم الاربعاء 29 سبتمبر الجاري تطعيم 27.713 شخصا ضد كورونامن مجموع 63972 من المدعوين لتلقي التطعيم بهذا التاريخ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيحالى 3.825.227 شخصاولفتت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ 13 مارس الماضي الى أن إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا يتوزع بين 3.010.356 ممن تلقوا جرعتين من التلقيح و345.238 تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون و469.633 من المصابين سابقا بكورونا تلقوا جرعة واحدةولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين بمنظومة "ايفاكس" للتسجيل عن بعد لتلقي التلاقيح بلغ صباح اليوم الخميس 30 سبتمبر الى حدود الساعة العاشرة و15 دقيقة 6.334.772 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التطعيم الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس