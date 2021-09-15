وزارة الصحة: تطعيم 50450 شخصا ضد كورونا بتاريخ 14 سبتمبر الجاري

أفادت وزارة الصحة أنه تم بتاريخ 14 سبتمبر الجاري تطعيم 50.450 شخصا ضد كورونا من جملة 116.969 تمت دعوتهم لتلقي التلقيح ليرتفع بذلك عدد الذين استكملوا التلقيح الى 3 ملايين و52 ألف و221 شخصاوأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ 13 مارس الماضي أن اجمالي الذين استكملوا التلاقيح يتوزع بين 2.373.153 ممن تلقوا جرعتين و321.061 تلقوا جرعة واحدة من جونسون آند جونسون و394.007 تلقوا جرعة واحدة ممن أصيبوا سابقا بفيروس كوروناولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين بمنظومة التسجيل عن بعد "ايفاكس" لتلقي التلاقيح بلغ اليوم الاربعاء 15 سبتمبر الجاري الى حدود الساعة الثامنة و10 دقائق 6.104.153 مسجلا داعية في هذا الخصوص كل الراغبين/ات في تلقي التطعيم الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس.