وزارة الشؤون الاجتماعية تصرف السبت المقبل دفعة جديدة من المساعدات الاجتماعية الاستثنائية لنحو 200 ألف عائلة فقيرة أو محدودة الدخل

تشرع وزارة الشؤون الاجتماعية السبت المقبل في صرف دفعة جديدة من المساعدات الاجتماعية الموجهة للأسر الضعيفة المتضررة من فيروس كورونا، وفق ما كشفته المديرة بوزارة الشؤون الاجتماعية نجاة دخيل.

وقالت المسؤولة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، إن هذه الدفعة الجديدة من المساعدات الاجتماعية الظرفية ستشمل نحو 200 ألف عائلة معوزة أو محدودة الدخل، مذكرة بان قيمة هذه المنحة تبلغ 300 دينار للعائلة، وتدفع لمرة واحدة.

وتمكنت من الحصول على هذه المساعدة أكثر من 500 ألف عائلة منتفعة بهذه المنحة وفق المقاييس التي ضبطتها الوزارة، لتبلغ نسبة صرف المنحة 95 بالمائة حتى الآن وفق نجاة دخيل التي أكدت ان الوزارة ستتابع أسباب تخلف البقية عن صرفها.





ومنذ فتح المنصة الالكترونية المخصصة للمساعدة الاجتماعية الاستثنائية amen.social.tn في 31 أوت الماضي، تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية نحو 1 مليون طلب، لكنها قدرت أن ثلث المطالب تقدمت بها فئات لا تستجيب للشروط، وفق دخيل.





ومن بين الفئات التي رفضت مطالبها عن طريق المنصة الالكترونية amen.social.tn فئة العائلات المعوزة باعتبار أنها مدرجة بقاعدة بيانات منظومة الأمان الاجتماعي ولا تحتاج للتسجيل بالمنصة، فضلا عن فئات أخرى كالأشخاص العازبين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، وغيرهم.

وقالت المديرة بوزارة الشؤون الاجتماعية إن الوزارة تقوم بالتدقيق في معطيات الفئات المتقدمة للحصول على المنحة الاستثنائية بعد إجراء تقاطعات مع بنوك معطيات تابعة لهياكل عمومية أخرى.

وصرفت وزارة الشؤون الاجتماعية في 1 سبتمبر الجاري دفعة أولى من المساعدات لفائدة 260 ألف عائلة معوزة من المنتفعين ببطاقة العلاج المجانية (دفتر أبيض) وبالمنحة الشهرية القارة للعائلات المعوزة (180 دينار).

ثم صرفت دفعتين من هذه المساعدات منذ 3 سبتمبر الجاري لفائدة 240 ألف عائلة حتى الان من جملة 278 ألف عائلة يستجيبون للمقاييس والشروط المحددة لتمكينهم من المساعدة الاستثنائية، وفق دخيل.

وتوقعت دخيل أن يرتفع عدد المنتفعين بالمنحة الاستثنائية إلى نحو 900 ألف عائلة بالنظر إلى استمرار قبول المطالب على المنصة المخصصة للغرض إلى غاية يوم 25 سبتمبر الجاري.



