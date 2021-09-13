توزر: عمليات بيع التمور على رؤوس النخيل ما تزال ضعيفة تتراوح بين 15 و20 بالمائة

وات - ما تزال عملية بيع صابة التمور على رؤوس النخيل بالنسبة للموسم الفلاحي الحالي ضعيفة في مختلف واحات الجريد، حيث لم يتم بيع سوى نسبة ضعيفة تتراوح بين 15 الى 20 بالمائة، مقابل نسبة تتراوح بين 60 و70 بالمائة في مثل هذا التوقيت من المواسم الماضية، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة عارف الناجي ل(وات) .



وبين الناجي ان الموسم يشهد ركودا حتى الآن في عمليات البيع على رؤوس النخيل وعمليات تغليف العراجين بشباك الناموسية لحماية المنتوج من دودة التمر بسبب عزوف المصدرين رغم الاتفاق على تحديد السعر المرجعي للبيع الذي يتراوح من 3 دنانير الى 3 دنانير و500 مليم.



وأضاف أنه تم ارجاء الجلسة التي كانت مبرمجة في مقر وزارة التجارة بتاريخ 11 سبتمبر الى الأسبوع الجاري على أن تنظر في السعر المرجعي الوطني للبيع، لافتا الى أن دعوة بعض التجار والمصدرين بتحرير السوق ستكون لها نتائج سلبية على فلاحي الجهة باعتبار أن غالبيتهم من صغار المنتجين وامكانياتهم المادية ضعيفة لا تسمح لهم بتحمل تكاليف تغليف العراجين وجمع الصابة.



وتساءل الناجي عن دور المجمع في توفير تشجيعات مالية تخص التغليف وتوفير صناديق بلاستيكية لجمع المنتوج وخزنه.



