تونس تحتضن المنتديات العامة للكتاب الناطق باللغة الفرنسية في العالم

تحتضن مدينة الثقافة بتونس العاصمة يومي 23 و24 سبتمبر الجاري المنتديات العامة للكتاب الناطق باللغة الفرنسية في العالم التي تنتظم ببادرة من المعهد الفرنسي بتونس بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وذلك ايذانا ببدء سلسلة من الفعاليات الثقافية المزمع اقامتها بالتزامن مع القمة الفرنكوفونية المقررة يومي 20 و21 نوفمبر القادم بجزيرة الاحلام جربة.



ويشارك في تنظيم هذه التظاهرة الثقافية الدولية الى جانب تونس كل من فرنسا وكوت ديفوار وجمهورية غينيا والكيبيك (الكندا) والاتحاد السويسري واتحاد والونيا-بروكسال فضلا عن المنظمة الفرنكوفونية عبر برمجة حضور حوالي 300 جهة فاعلة في مجال قطاع الكتاب الناطق باللغة الفرنسية من جميع انحاء العالم من مؤلفين وناشرين وموزعي وباعة الكتب والعاملين في القطاع الرقمي للكتاب الى جانب المكتبات والنقابات المهنية والمنظمات والجمعيات الوطنية والدولية الداعمة للكتاب والمؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في المجال ..



وتهدف هذه التظاهرة الدولية التي تحمل في طياتها زخما سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا هاما الى تعزيز تنوع الابداع الفكري والادبي باللغة الفرنسية والمساهمة في تطوير قطاع النشر الفرنكوفوني بشكل ديناميكي ومتوازن قائم على اساس التعاون والشراكة بين مختلف الاطراف الى جانب تطوير نشر الكتاب الناطق باللغة الفرنسية وتيسير تنقله ودعم الانشطة الرقمية المتصلة به.

كما تمثل المنتديات العامة للكتاب الناطق باللغة الفرنسية فرصة لجميع الجهات الفاعلة في قطاع الكتاب والنشر في الفضاء الفرنكوفوني لربط الصلة بين صناع الكتاب والقارئ وتثمين دور المطالعة وتوظيفها لخدمة القراءة الجماهيرية وتعزيز ملكات الابداع لدى الكاتب والمتلقي على حد السواء ودعم تنقل المؤلفات باللغة الفرنسية في مختلف انحاء العالم.

وينتظر على هامش هذه التظاهرة الدولية مشاركة كتاب لامعين باللغة الفرنسية من القارات الخمس ضمن المؤتمر العالمي للكتاب باللغة الفرنسية المزمع تنظيمه يومي 25 و26 سبتمبر الجاري وذلك في اطار لجنة ادبية كان قد اسسها الكاتب الفرنسي ميشيل لوبري حيث ستتولى تنسيق اعمالها الكاتبة والصحفية الفرنسية من اصول مغربية ليلى السليماني والدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في هذه التظاهرة الدولية عبر الرابط الالكتروني الذي وضعه المعهد الفرنسي بتونس على ذمة العموم قبل يوم 15 سبتمبر من الشهر الجاري.





