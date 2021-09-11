كأس الكونفدرالية الافريقية - اتحاد بن قردان يسعى لتحقيق انتصار مريح على نادي شرطة النيجر لتعبيد طريق التاهل

وات - يسعى اتحاد بن قردان الى تحقيق انتصار مريح باكبر فارق ممكن من الاهداف لقطع خطوة هامة نحو التاهل الى الدور التمهيدي الثاني لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم وذلك عندما يستضيف يوم الاحد بملعب 7 مارس بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر نادي شرطة النيجر ضمن ذهاب الدور التمهيدي الاوّل..



ويتطلع زملاء آدم الرجايبي في ثالث مشاركة لاتحاد بن قردان في هذه المسابقة الافريقية بعد نسختي 2018 و2019 الى كسب رهان بلوغ دور المجموعات للمرة الاولى وذلك بعد اصبح الفريق اكثر خبرة وتمرسا باجواء المنافسات القارية..



وسيخوض اتحاد بن قردان اللقاء بخيارات هجومية بحتة من اجل انجاح رهان التهديف وهو ما يقتضي ابداء واقعية كبيرة في التعامل مع فرص التهديف مع توخي الحذر من الهجومات المعاكسة للضيوف وتجنب الأخطاء الدفاعية لتفادي قبول اي هدف من شانه ان يعقد المهمة في لقاء الاياب بعد اسبوع في نيامي. وانطلاقا من تحضيرات الفريق ونتائجه في المقابلات الودية التي أفرزت عن تعادلين بنتيجة 1-1 أمام كل من مستقبل الرجيش وأمل حمام سوسة وفوز بنتيجة 1-صفر على الترجي الرياضي الأسبوع الماضي في جربة، يبدو ممثل كرة القدم التونسية على اتم الاستعداد للشروع في مغامرته الافريقية وتحقيق انتصار عريض امام منافس عانى من شبح النزول خلال الموسم الماضي وأنهى موسمه في بطولته المحلية في المركز الحادي عشر. ورغم ان اتحاد بن قردان يبدو على الورق الاوفر حظا لتخطي هذا الدور فان الواقع يفرض على ابناء المدرب رضا الجدي عدم استسهال المهمة وخوض اللقاء بكل تركيز عبر كسب الثنائيات وافتكاك معركة وسط الميدان لتطويق المنافس في مناطقه واجباره على ارتكاب الاخطاء.





ولتامين افضل ظروف النجاح في هذه الحملة الافريقية واثراء الرصيد البشري في اتجاه منح المزيد من الخيارات للاطار الفني، بادرت الهيئة المديرة بالتعاقد مع عدد من اللاعبين القادرين على تقديم الاضافة في مختلف المراكز على غرار وضاح الزايدي وصديق الماجري ولسعد الجزيري ومحمود المسعي وفخري العوجي ورفيق الكمرجي وايوب مشارك..



وأكد المدرب رضا الجدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المواجهة لن تكون سهلة مشيرا الى ان الهدف يبقى تحقيق نتيجة مطمئنة من شانها تسهيل المهمة في لقاء الاياب. كما أوضح أنه سيتم التعامل مع اللقاء بكل جدية مردفا أنّه رغم عدم امتلاك المنافس تقاليد المنافسات القارية الا ان كل الاندية في افريقيا تطورت بصفة ملحوظة مع الاقرار بتميز مستوى البطولة التونسية مما يمنح اسبقية هامة لابد من تكريسها فوق الميدان..



واضاف أنّ الرهان يتمثل في تجسيم اكبر عدد ممكن من الفرص الى اهداف مع الحذر التام في الدفاع وعدم قبول اي هدف باعتباره السيناريو الأمثل لقطع خطوة هامة على درب التاهل الى الدور القادم من المسابقة القارية.









