إختيار أربع تونسيات من بين النساء الأكثر إنخراطا في إدارة المحميات البحرية المتوسطية

Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 - 19:04قراءة: 0 د, 40 ث
وات - تم اختيار أربع تونسيات من بين النساء الأكثر انخراطا في إدارة المناطق البحرية المحمية بالمتوسط، وفق التقرير الاخير الذي اصدره الصندوق المختص في حماية هذه المناطق "الصندوق المتوسطي".

وشمل هذا الاختيار كل من سامية بوفارس، مديرة التصرف في المنظومات الساحلية بوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي، ومنال بن إسماعيل، مديرة جمعية ازرقنا الكبير بالمنستير وأريج صدراوي، مراقب بيئي في جمعية ازرقنا الكبير، وسناء طقطق، رئيسة جمعية تواصل الأجيال.

ويتعرض التقرير اجمالا الى مسيرة 10 نساء منخرطات في إدارة المحميات البحرية في أربع بلدان وهي تونس وألبانيا والمغرب وتركيا.

ويتمثل الهدف من إحداث الصندوق المتوسطي الذي تم إنشاؤه سنة 2015 بمبادرة من فرنسا وموناكو وتونس ومؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، في تحسين كفاءة إدارة المناطق المحمية البحرية، وهيومؤسسة خاصة غير ربحية، مقرها في موناكو وتوفر التمويل المستدام للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

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