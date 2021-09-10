وزارة الفلاحة توصي المواطنين والفلاحة بعدم الإقتراب من المنشئات المائية إلى غاية تحسن الأوضاع الجوية

أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، الجمعة، المواطنين والفلاحة بتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللاّزمة وعدم الاقتراب من كل المنشآت المائيّة على غرار السّدود والبحيرات الجبليّة ومجاري الأودية إلى حين تحسن الأوضاع الجوية.



ويأتي هذا التحذير تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتواصل نزول أمطار مؤقتا رعديّة بأقصى الشمال والمناطق الساحليّة، وتكون أحيانا غزيرة وبكمّيات تتراوح بين 30 و50 مليمترا بكل من بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة وهبوب رياح قويّة تتجاوز سرعتها في شكل هبّات 80 كلم/س لتشمل بقيّة مناطق الشّمال والوسط بعد الظّهر.



كما أوصت الوزارة في بلاغ صادر عنها، البحارة بعدم المجازفة والإبحار وأخذ الاحتياطات اللاّزمة إلى غاية تحسّن الأوضاع الجويّة.







