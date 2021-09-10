تدخل وحدات الحماية المدنية لشفط مياه الامطار بعدد من المنازل في مدينة قليبية

وات -

سجّلت مدينة قليبية من ولاية نابل صباح اليوم الجمعة كميات هامة من الامطار ممّا أدّى الى تسرّب المياه الى عدد من المنازل وتعطل حركة المرور بعدد من المفترقات.وأوضح معتمد قليبية مراد بلحاج في تصريح لصحفية (وات)، أن وحدات الحماية المدنية تواصل تدخّلاتها لشفط مياه الامطار التي تسرّبت إلى عدد من المنازل بعد تلقّي نداءات استغاثة من قبل المواطنين، مضيفا انه تم إجلاء عدد من السيارات العالقة.وابرز بلحاج انه تم بالتنسيق مع السلط الجهوية بهدف تسخير كل الإمكانيات المتاحة لشفط المياه المتراكمة، مبيّنا ان هطول كميات من الأمطار قدّرت بحوالي 70 ملمترا في وقت وجيز حوالي 50 دقيقة تسبّب في تراكم المياه وتسرّبها إلى بعض المنازل.وأشار إلى أن اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة نظّمت مؤخّرا جلستي عمل استعدادا لنزول أمطار الخريف والحدّ من الآثار السلبية للتقلبات المناخية، لافتا الى وضع برنامج تدخّل ضمانا لسرعة التدخل عند نزول الامطار فضلا عن القيام بجهر الاودية وقنوات تصريف مياه الامطار.