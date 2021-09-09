وزارة التربية تفتح مجددا باب التسجيل عن بعد للسنة الدراسية القادمة بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل عن بعد مجددا للسنة الدراسية 2021-2022 اليوم الخميس لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد من مواليد سنوات 2012 و2013 و2014 و2015



ودعت الوزارة في بلاغ لها، أولياء تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد، الذين تخلّفوا عن التسجيل لسبب من الأسباب، إلى تسجيل أبنائهم عبر الموقع https://inscription.education.tn ودفع معلوم الترسيم.



وتتواصل عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد من يوم الخميس 9 سبتمبر 2021 على الساعة الواحدة بعد الزوال والى غاية يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.



وكانت وزارة التربية أعلنت سابقا عن انطلاق عملية التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2021-2022 بالنسبة لتلاميذ المرحلة الأولى من التعليم الاساسي بداية من يوم الاثنين 30 أوت الفارط لتتواصل الى غاية يوم 12 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن استخلاص معلوم الترسيم يتم باستعمال بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز #181*.







