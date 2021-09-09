الأكاديمية سنيا الحملاوي تصدر كتابا حول عمل أنسجة الحيوانات متعددة الخلايا وأعضائها وأنظمتها وتطوّرها

وات - صدر للباحثة الأكاديمية التونسية سنيا الحملاوي كتاب علمي باللغة الفرنسية يحمل عنوان "Physiologie animale" (دروس في الفيزيولوجيا الحيوانية)، عن دار ورقة للنشر.



وتهتمّ سنيا الحملاوي في هذا الكتاب بكيفية عمل أنسجة الحيوانات متعددة الخلايا وأعضائها وأنظمتها وتطوّرها في العقود الأخيرة بشكل مذهل، بفضل التقدم في الفيزياء والبيو-كيمياء والفحص المجهري، ولا سيما الفحص المجهري الإلكتروني والكيمياء الحيوية وتطوير عديد تقنيات الفحص والتحليل.



تقول الباحثة في تقديمها لهذا العمل البحثي الهام "إن الكتاب يأتي لـتعميق معارفنا حول هذا العلم وإبراز العمليات التي تضمن بقاء الكائن وضمان توازنه واستمرارية الأنواع".

واستهلّت الباحثة كتابها بتمهيد عام يُعرّف بمكونات الكائن الحي الحيواني (مفهوم الخلايا والأنسجة والأعضاء والأنظمة). ثم يتفرّع إلى ثلاثة فصول رئيسية في علم فزيولوجيا الحيوان هي:



علم وظائف الأعضاء التكاملي ومفهوم التوازن من خلال دراسة: الأجزاء السائلة من الجسم كالدم واللمف (Lymphe) فيبحث في تكوينهما وخصائصهما ثم يعرض وجوه التفاعل بينهما.

ويهتم الفصل الثاني بجهاز الغدد الصماء فيعمل على وصف الغدد الصماء الرئيسية وهرموناتها وتركيبها الحيوي ثم يصنف أنواع الهرمونات، ويحاول فهم آليات عمل بعضها وطريقة تنظيم بعض وظائف الغدد الصماء.

-أما الفصل الثالث، فهو يبحث في الجهاز العصبي فيصف فزيولوجيا الخلية العصبية والتواصل العصبي والجهاز العصبي النباتي

ويبرز هذا الأثر العلمي المختص الترابط بين المكونات الهيكلية والوظيفية المختلفة للكائن الحي. فيمثل دعامة للتكوين العلمي الضروري لمهندسي البيولوجيا والجيولوجيا وللباحثين في علوم الحياة والأرض ودارسي المجالات الطبية وشبه الطبية والبيطرية.



وصاحبة الكتاب، الدكتورة سنيا الحملاوي هي باحثة مختصة في الفيزيولوجيا الحيوانية وتدرسها لطلبة المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا و الجيولوجيا بسكرة، وهي عضو دائم في مخبر "المواد ذات الفاعلية البيولوجية" بمركز البيو- تكنولوجية ببرج السدرية.

ونشرت أكثر من عشرين مقالا علميا محكّما مختصا وحاضرت في عديد المؤتمرات العلمية الدولية ذات الصلة بالمؤثرات الوقائية لبعض الجزيئات الحيوية المعالجة للسمية المستحثة (Toxicité induite).



