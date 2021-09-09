متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 9 سبتمبر

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توزر: تسجيل حالتي وفاة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" وتوجه الوضع الوبائي نحو الاستقرار



ارتفع مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" في ولاية توزر منذ ظهور الجائحة الى 274 حالة وفاة بعد تسجيل حالتين جديدتين، أمس الاربعاء، بقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر، وفق ما افاد به رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني (وات).



وبين براني أن الوضع الوبائي في الجهة متجه نحو الاستقرار بانخفاض نسبة التحاليل الإيجابية الى 11 بالمائة بعد تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 289 نتيجة تحليل وردت نتائجها على المصالح الصحية، ليرتفع اجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الوباء الى 15183 إصابة تعافى منهم 14805 اشخاص وما تزال 104 حالات نشطة حاملة للفيروس.



وانخفض كذلك عدد حالات الايواء في المستشفيات موزعين الى حالة واحدة في قسم الإنعاش الطبي و3 حالات في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر وحالتين في نفس القسم بالمستشفى المحلي بدقاش.



ورغم المؤشرات الإيجابية للوضع الوبائي، شدد ممثل الإدارة الجهوية للصحة، على ضرورة مواصلة جميع الاحتياطات للتوقي من الفيروس وخصوصا حمل الكمامة والتباعد الجسدي



واوضح أن عمليات التلقيح المتنقلة شملت أكثر من 35 ألف شخص من بينها الحملات التي ستتواصل يومخ السبت 11 سبتمبر بيوم مفتوح خامس سيخصص لتقديم الجرعة الثانية للأشخاص الذين وقع تطعيمهم يوم عيد الأضحى وتخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية، والأشخاص الملقحين خلال اليومين المفتوحين في 8 و15 أوت الماضي إضافة الى الأشخاص الجدد الذين سيقع تطعيمهم لأول مرة.







قابس: تسجيل 91 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"



أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم اجراء 318 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وان نتيجة 91 تحليلا جاءت "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها



واشار جبران الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 39 اصابة بقابس الجنوبية و20 اصابة بمارث و11 اصابة بوذرف و08 اصابات بقابس المدينة و06 اصابات بقابس الغربية و03 اصابات بمنزل الحبيب واصابتين (02) بمطماطة الجديدة واصابة واحدة (01) بكل من غنوش والمطوية.



واوضح ان العدد الجملي للاصابات بلغ 21659 اصابة وأن 20878 من بين المصابين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، مشيرا الى انه توجد 781 حالة نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى تتوزع الى 287 حالة بقابس الجنوبية و191 حالة بمارث و115 حالة بوذرف و46 حالة بالحامة و41 حالة بمطماطة الجديدة و25 حالة بقابس المدينة و23 حالة بالمطوية و18 حالة بقابس الغربية و10 حالات بمنزل الحبيب و09 حالات بكل من دخيلة توجان وغنوش و07 حالات بمطماطة.



وبين جبران ان عدد المصابين بالفيروس الذين يتم ايواؤهم باقسام كوفيد 19 بالجهة يبلغ 63 مصابا من بينهم 06 مصابين يقيمون بوحدة الانعاش بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي بقابس وان نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس تبلغ 195 اصابة لكل 100 الف ساكن.







سوسة : 91 إصابة بكورونا دون تسجيل وفيات أمس الاربعاء في الجهة



لم تسجّل ولاية سوسة أمس الاربعاء حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة بسوسة في نشرتها الأخيرة المحيّنة عن تطور الوضع الوبائي، ليستقرّ بذلك عدد المصابين الذين توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة عند 1281 حالة وفاة وذلك من مجموع 46519 إصابة تم تسجيلها الى غاية يوم أمس.



وقد أفرزت عمليات معالجة 574 عيّنة تحليل ثبوت إصابة 91 شخصا بفيروس كورونا بولاية سوسة أمس الاربعاء.

واستقر عدد حالات التعافي من الفيروس عند 43322 حالة فيما لا يزال 1916 تحت المراقبة الطبّية منهم 85 مصابا يقيمون بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة وذلك بالاضافة الى 9 مرضى من ولايات أخرى و13 يتلقون العلاج بمقرات سكناهم.

وتلقّى 185519 مواطنا بولاية سوسة تلقيحا كاملا ضدّ فيروس كورونا الى غاية يوم 7 سبتمبر الجاري في حين تلقّى 317415 مواطننا الجرعة الأولى من التلقيح.



