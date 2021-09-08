مجلس القضاء العدلي يقرر ترشيح منصف الكشو لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

وات - قرر مجلس القضاء العدلي اليوم الاربعاء ترشيح منصف الكشو لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وإحالة ملف ترشحه على الجلسة العامة للنظر في تقديم الترشيح الحصري لرئاسة الجمهورية.



وبين في بلاغ له ان ترشيح الكشو جاء بعد الاطلاع على ملفات كافة المترشحين وبطاقاتهم الشخصية الواردة على المجلس من الإدارة العامة للمصالح العدلية والتفقدية العامة بوزارة العدل وبعد إجراء التناظر بين المترشحين الذين قُبلت ملفاتهم شكلا إضافة إلى الإعتماد على معايير الأقدمية في القضاء والأقدمية في الخطة والتخصص.



وترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب 23 قاضيا وهم كل من الطيب العبيدي وعبد الستار الرياحي ومنصف الكشو وبسمة حمادة ومراد مخلوف ورياض المولى وليلى الهمامي ونازك كادة وروضة القرافي ومحمد عماد بن عبد الجليل وزهير المجرى وجمال المسيري والطاهر بن تركية واحمد رزيق والمنذر بن جعفر وفاطمة الزهراء عباس واحمد ارحموني وطارق الحاشي ولمياء الحمامي وثريا التجريبي وأكرم المنكبي ومحمد الخليفي ورشاد الكعبي.



وكان مجلس القضـــاء العدلي قد اعلن يوم 20 أوت الماضي عن فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب



ودعا القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطة المذكورة طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي عدد34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ،والأمر عدد436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كيفما تم اتمامه وتنقيحه، إيـداع ترشحاتهم. يذكر أن الشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب جاء إثر إيقاف الرئيس السابق للمحكمة الطيب راشد عن العمل بعد رفع الحصانة عنه واحالته على مجلس التأديب ومن ثمة احالة ملفه الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات ،وذلك على إثر قضية رفعها ضده وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي



