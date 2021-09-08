صندوق البحر الأحمر يقدّم الدعم لـ14 مشروعاً سينمائياً عربياً

تم اختيار فيلم "القربان" للمخرج التونسي نجيب بلقاضي ضمن 14 مشروعا سينمائيا عربيا فاز بدعم صندوق البحر الأحمر.

"القربان" هو فيلم روائي طويل مدته 92 دقيقة وهو من إنتاج شركة "بروباغندا".



ويقوم بأدوار البطولة فيه كل من نجيب بلقاضي وسهير بن عمارة. والشريط يروي قصة زوجين تدور أحداثها زمن الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كوفيد 19 .



وكشف مهرجان البحـر الأحـمر الـسينمائـي الـدولـي عـن المشاريع الـ 14 التي حصلت على دعـم صـندوق البحـر الأحـمر للإنـتاج أو لعمليات مـا بعد الإنـتاج وذلـك ضـمن دورته الأولـى التي ستقام من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل.



وقـد تـم إطـلاق صـندوق البحـر الأحـمر في جوان الماضي بهدف توفـير الـدعم للمشاريـع الـسينمائـية عـن طـريـق تـقديـم الـتمويـل الـذي تـحتاجـه، وذلك لإنـجاز هـذه المـشاريـع وتـحويـلها إلـى أعـمال سينمائية. وقد استلم الصندوق اكثر من 650 طلبا تم الإعلان عن جزء من المتحصلين على الدعم وسيتواصل النظر في بقية المشاريع والإعلان عن بقية المشاريع المختارة في ديسمبر المقبل.



وبحسب ما جاء في موقع المهرجان، تـضم قـائمة المشاريع التي تم الإعلان عنها أيضا فيلما آخر من إنتاج مشترك تونسي لبناني وهو الفيلم الروائي الطويل "الرياح أيضا تغني" للمخرج هادي غندور.

وتضم القائمة أفلاما روائية ووثائقية من 10 بلدان هي تونس والجزائر والمغرب ومصر والسعودية وفلسـطين والأردن ولبنان والعراق وقـطر.



وبحسب المصدر ذاته فقد حقق اثنان من الأفلام نجاحاً دولـيا ً، الأول للمخرج المرشـح للأوسكار والفائز بجائزة "كان" للأفـلام القصيرة إيلي داغر، حيث عرض فيمله "البحر أمامكم" ضمن تظاهرة نصف شهر المخرجين في جويلية الماضي، فيما يستضيف مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الشهر الجاري العرض العالمي الأول لفيلم "فرحة" وهو من إخراج دارين سلام.



وفي ما يلي قائمة المشاريع المتحصلة على الدعم :

الفيلم الروائي الطويل »فرحة« إخراج دارين سلام (الأردن، السويد)

الفيلم الروائي الطويل »البحر أمامكم« إخراج إيلي داغر (فرنسا، لبنان، الولايات المتحدة، بلجيكا، قطر)

الفيلم الروائي الطويل »قربان« إخراج نجيب بلقاضي (تونس)

الفيلم الوثائقي الطويل »خذوني إلى السينما« إخراج الباقر جعفر (العراق، مصر)

الفيلم الروائي الطويل »سولا« إخراج صلاح أسعد (الجزائر)

الفيلم الروائي الطويل »قوارير« إخراج رغيد النهدي، نورة المولد، رُبى خفاجي، فاطمة الحازمي، نور الأمير ( السعودية)

الفيلم الروائي الطويل »أنطونيو طار« إخراج الهادي ولاد محند (المغرب، فرنسا)

الفيلم الوثائقي الطويل »استعادة« إخراج رشيد مشهراوي (فلسطين)

الفيلم الروائي الطويل »طريق 10« إخراج عمر نعيم ( السعودية)

الفيلم الروائي الطويل »بسمة« إخراج فاطمة البنوي (السعودية، مصر)

الفيلم الروائي الطويل »أنا أرزة« إخراج ميرا شعيب (لبنان)

الفيلم الروائي الطويل »إنشالله ولد« إخراج أمجد الرشيد (الأردن)

الفيلم الروائي الطويل »المترجم العربي« إخراج علي كريم (العراق، ألمانيا، قطر)

الفيلم الروائي الطويل »الرياح أيضا تغني« هادي غندور (لبنان، تونس)

ريم







