سوسة: احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الوكيل سامي مرابط خلال العملية الإرهابية بمفترق القنطاوي باكودة

انتظم، صباح اليوم الاثنين، موكب احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الوكيل بالحرس الوطني سامي مرابط خلال العملية الإرهابية التي جدت يوم 6 سبتمبر 2020 بمفترق القنطاوي باكودة والتى اسفرت ايضا عن اصابة عون الحرس الثاني رامي الامام بجروح بليغة، وذلك بحضور افراد عائلة الشهيد وثلة من الإطارات والعناصر الأمنية



كما شارك في الموكب الذي انتظم بموقع العملية الإرهابية، عدد من المواطنين ومن شباب الهلال الأحمر التونسي والكشافة التونسية، وتولت والية سوسة رجاء الطرابلسي وضع اكليل من الزهور امام صورة الشهيد سامي المرابط بعد رفع تحية العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني



يذكر ان الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك تمكنت على اثر تعرض عوني الحرس الوطني، صباح يوم الاحد 6 سبتمبر 2020 إلى عملية دهس من قبل 3 إرهابيين بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي، من القضاء عليهم بعد تبادل لاطلاق النار معهم



وقد اسفرت العملية الإرهابية عن استشهاد الوكيل سامي مرابط واصابة الوكيل رامي الإمام بجروح خطيرة تعافى منها بعد عدة أسابيع وعاد الى مباشرة عمله .



