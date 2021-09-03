منوبة: حجز أكثر من 17 ألف كراس مدعّم في مستودع خزن عشوائي للمواد المكتبيّة بالمنطقة الصناعية دوار هيشر

وات - تمكّن أعوان مركز الحرس الوطني بدوار هيشر من ولاية منوبة بالاشتراك مع وحدات منطقة الحرس الوطني بمنوبة وفرقة الامن العمومي، من حجز 17 ألفا و350 كراسا مدعما في مستودع خزن عشوائي للمواد المكتبية والمدرسية تابع لاحد تجار الجملة، وفق ما أفاد به مصدر امني، في تصريح، اليوم الجمعة، لـ"وات".



وتأتي هذه العملية إثر التفطّن للمستودع المذكور من قبل دورية أمنية تابعة لمركز الحرس بدوار هيشر، حيث تم بعد الحصول على اذن من النيابة العمومية الدخول للمخزن وضبط كمية هامة من الكراس المدعم عدد 24 التي تم حجزها ومباشرة بقية الاجراءات القانونية.

واضاف نفس المصدر انه تم فتح محضر عدلي ضدّ صاحب المستودع من اجل مسك بضاعة والمضاربة فيها قصد ترويجها خارج مسالك التوزيع.

يذكر ان اعوان المراقبة الاقتصادية بمنوبة حجزت مطلع الأسبوع الجاري الاسبوع، بالتعاون مع وحدات الحرس الوطني، 50 ألفا و19 كراسا مدعما لدى 3 تجار جملة للمواد المكتبية في معتمدية دوار هيشر كذلك.



