الشاعر الطيب الجمازي في ذمة الله

نعى بيت الشعر التونسي الشاعر والصحفي الطيب الجمازي الذي وافته المنية اليوم الجمعة وذلك اثر ازمة قلبية.



والفقيد اصيل معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة وقد ساهم في خلق حركية ثقافية متميزة بالجهة من خلال عمله بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة مثلما كانت له العديد من المساهمات الشعرية والمداخلات الادبية من ذلك مشاركته ضمن فعاليات المهرجان الوطني للايام الشعرية بالمنيهلة (ولاية اريانة) سنة 2019 وتقديمه لقراءة في الشعر الليبي الحديث.



ومن بين مؤلفاته "سيرة رجل اعرفه جيدا" وايضا "هناك حياة لمن تنادي" اما اخر اصداراته فكانت "مغامرة السؤال,حكمة الجواب".





