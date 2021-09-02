تشرع وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المساعدات الظرفية لفائدة العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة يبدأ غدا الجمعة في صرف المساعدات الاستثنائية لفائدة العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة أو بطاقة العلاج المجاني دون المنحة الشهريّة القارة، بداية من يوم غد الجمعة، من أي موزّع آلي بنكي أو بريدي للأوراق النقدية يحمل رمز 1021، وفق ما أعلنته في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس.

وشدّدت الوزارة على ضرورة تلقي العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة أو بطاقة العلاج المجاني دون المنحة الشهريّة القارة إرساليّة قصيرة تتضمّن تأكيد انتفاعهم بالمساعدة، للتمكن من سحب المنحة الظرفية بداية من يوم غد الجمعة من أي موزّع آلي بنكي أو بريدي للأوراق النقدية يحمل رمز 1021.

ويتعيّن على العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة أو بطاقة العلاج المجاني دون المنحة الشهريّة فتح حساب افتراضي بواسطة هواتفهم وإدخال رقم بطاقة تعريفهم على الرمز التالي *1021*رقم بطاقة التعريف#



وتتم عملية سحب المنحة الظرفية من أي موزع آلي بنكي أو بريدي للأوراق النقدية يحمل شارة 1021 حيث يقوم المنتفع بالمنحة بالنقر على زر "سحب المساعدات الاجتماعية" ثم ادخال رقم بطاقة التعريف أو رقم هاتفه واختيار مبلغ المساعدة (300 دينار) ثم إدخال الرمز *1021*2 # بواسطة هاتفه من أجل الحصول على رمز سري لإدخاله في الخانة التي تظهر على الموزع البنكي أو البريدي للتمكن من استلام المنحة.

وقد دعت الوزارة في بلاغها اليوم، العائلات المعنية إلى احترام تاريخ وتوقيت السحب المنصوص عليهما بنص الإرساليّة القصيرة حرصا على احترام البروتوكولات الصحيّة وتفادي الاكتظاظ والتوقّي من انتشار عدوى فيروس كوفيد-19.

وتقدر المساعدة الظرفية التي شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في صرفها منذ يوم الثلاثاء الماضي لفائدة العائلات المعوزة المنتفعة ببطاقة العلاج المجانية بـ300 دينار.





