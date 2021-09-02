توزر: عزل حضائر أشغال صيانة وتوسعة عدد من المؤسسات التربوية في حال تواصلها إلى ما بعد العودة المدرسية

وات - تشهد عدة مؤسسات تربوية في مختلف المراحل التعليمية بولاية توزر أشغال توسعة وصيانة في الفترة الحالية ينتظر أن تتواصل إلى ما بعد العودة المدرسية، على أن يتم عزل حضائر الأشغال عن التلاميذ لتأمين السير الطبيعي للدروس، وفق ما أفادت به، اليوم الخميس، المندوبة الجهوية للتربية، نعمة المازني، في تصريح لـ"وات".



وتعرف في هذا الإطار المدرسة الابتدائية إبراهيم القمودي بحامة الجريد أشغال إعادة بناء 3 قاعات دروس، ولتعويض النقص الحاصل في القاعات سيتم تركيز قاعة جاهزة الصنع في انتظار اتمام أشغال القاعات الثلاث المذكورة، وفق ذات المصدر، فضلا عن أشغال صيانة المدارس الابتدائية الشبيكة من معتمدية تمغزة، والجمهورية بدقاش، واعدادية المكي بن عزوز بنفطة، ومعهد نفطة.

وتشمل أشغال التوسعة بناء مخبر بإعدادية العهد الجديد بدقاش، وقاعة بابتدائية أبو القاسم الشابي بتوزر، وبناء مجموعات صحية بالمدارس الابتدائية حلبة، والتوفيق ببوهلال، و2 مارس بنفطة، وابن خلدون بحزوة.

وأشارت المندوبة الجهوية للتربية الى أنه في إطار الاعداد للعودة المدرسية تتم متابعة مختلف الاشغال الجارية في المؤسسات التربوية التي سيكون بعضها جاهزا مع نهاية الثلاثي الأول، إضافة الى ضبط برنامج يخصّ سد الشغورات في ما يتعلق بالموارد البشرية، وكذلك الاعداد للبرتوكول الصحي الخاص بالمؤسسات التربوية من ذلك تزويدها بمواد تعقيم وتنظيف.



وبيّنت، في سياق الاعداد لهذه العودة المدرسية، أنه تم تركيز قاعة عمليات جهوية للتواصل والتباحث مع قاعة العمليات المركزية التي تضمّ مختلف الإدارات المركزية ذات العلاقة بالعودة المدرسية، من أجل تذليل الاشكاليات والصعوبات، إلأى جانب برمجة جلسات للنظر في وضعية المؤسسات التربوية خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية.



