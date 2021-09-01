المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لمباراة غينيا الاستوائية

-يواصل المنتخب الوطني للأكابر تحضيراته لمقابلة الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022، التي ستجمعه يوم الجمعة 3 سبتمبر بملعب حمادي العقربي برادس مع منتخب غينيا الاستوائية.



وأجرى "نسور قرطاج"، مساء اليوم الأربعاء،بملعب حمادي العقربي برادس الحصة التدريبية قبل الأخيرة ضمن برنامج الإعداد لهذه المقابلة الهامة.



واختار المدرب منذر الكبير، إخضاع اللاعبين إلى نسق قوي من أجل تطبيق مختلف الوضعيات، والبحث عن الانسجام الجماعي بين اللاعبين حتى يكون المنتخب الوطني في أفضل حالاته يوم المباراة، إذ يعول المدرب الوطني على تماسك اللاعبين من أجل تحقيق بداية قوية.

و أجرى المدرب الوطني في نهاية الحصة، مقابلة تطبيقية دامت فترة قصيرة وذلك لتحديد بعض الخيارات النهائية، وسط جاهزية كبرى من قبل اللاعبين من أجل تطبيق مختلف التوصيات الفنية و التكتيكية.

وسيختتم المنتخب الوطني تحضيراته غدا الخميس، بإجراء حصة تدريبية أخيرة في الملعب الأولمبي بالمنزه.











