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مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة يمدد في آجال الترشح لبرنامج تكوين ومساندة في مجال المبادرة الخضراء

Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 14:51قراءة: 0 د, 44 ث
أعلن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة عن التمديد في آجال تقديم طلبات الترشحات للمشاركة في برنامج تكوين ومساندة في مجال المبادرة الخضراء إلى غاية 21 سبتمبر 2021، قصد منح الشباب الفرصة لبعث المشاريع الخضراء

وأكد مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، في بلاغ له، الأربعاء، فتح باب الترشحات لفائدة 120 شابا من خريجي الجامعات أو المراكز المهنية والمستثمرين أصحاب مشاريع في طور الانجاز أو لديهم فكرة مشروع على غرار التصرف في النفايات والطاقات المتجددة والفلاحة البيولوجية والسياحة المستدامة

وأوضح أن هذا البرنامج، الذي يندرج ضمن مشروع "سويتش ماد" الممول من الاتحاد الأوروبي ، سيتم تنفيذه عن بعد انطلاقا من شهر أكتوبر الى شهر ديسمبر بالتعاون مع مركز الأنشطة الإقليمية للاستهلاك والإنتاج المستديمين

يذكر ان مشروع "سويتش ماد" يرنو إلى النهوض بالإستثمار الإيكولوجي والإنتقال نحو الإقتصاد الدائري بتونس الى جانب تعزيز الخدمات المسداة لفائدة باعثي المشاريع الخضراء


وبامكان المهتمين بهذا البرنامج تقديم ترشحاتهم على الرابط الالكتروني التالي:
https://www.theswitchers.org/fr/call-for-applications


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