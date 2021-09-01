الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 1 سبتمبر

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سليانة: تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



سجّلت ولاية سليانة، أمس الثلاثاء، 53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ارتفعت بموجبها الحصيلة الوبائية بالجهة إلى 14 ألفا و797 إصابة، وفق آخر تحيين صادر، اليوم الاربعاء، عن الادارة الجهوية للصحة بسليانة.

وتتوزع إلاصابات الجديدة، حسب المعتمديات، إلى 22 بالكريب، و10 بمكثر، و7 بالروحية، و4 بكل من معتمديتي قعفور وسيدي بورويس، و3 بكسرى، وإصابة واحدة بكل من سليانة المدينة، وبرقو، وبوعرادة.

ويبلغ حاليا عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 13 حالة من بينها 3 حالات في الانعاش، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 39 مصابا.

يذكر أن عدد الوفيات مستقر منذ يوم الأحد المنقضي إلى غاية أمس الثلاثاء في حدود 510 حالات.





الكاف-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و 63 إصابة جديدة



سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، حالة وفاة و63 إصابة جديدة مؤكدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 224 تحليلاً مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 30 اوت المنقضي.

ويرتفع، حسب التحيين الجديد، إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء منذ بداية الجائحة إلى 639 وفاة وإجمالي الاصابات المؤكدة إلى 18 ألفا و453 حالة تماثل 17 ألفا و715 منها للشفاء.

ويظهر التحيين ذاته، استقرارا في عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 63 مصابا، 13 منهم في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما يخضع 750 مصابا للحجر الصحي ويمثلون إجمالي الحالات النشيطة خلال الايام العشرة الاخيرة.







