وزارة التعليم العالي تضع على ذمة العموم الدليل التونسي لعروض التكوين الجامعي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن وضعها على ذمّة العموم الدليل التونسي لعروض التكوين الجامعي الذي يتضمّن جميع الشهادات الوطنية المؤهّلة ومسالك التكوين الجامعي التي تؤمنها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في القطاعين العام والخاص.



وشددت الوزارة في بلاغ لها، ضرورة التسجيل في إحدى الشهادات المؤهّلة من قبل الوزارة دون سواها، لافتة إلى أن التسجيل في أيّ شهادة غير مؤهّلة لا يمكن أن يفضي إلى الحصول على الشهادة أو على المصادقة عليها لاحقا من طرف الوزارة.



وأشارت وزارة التعليم العالي، الى أن الشهائد غير المؤهلة لا يمكن الاعتراف بها كشهادة وطنية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل بالبلاد التونسية.



ولفتت إلى أنه سيتم تعويض النسخة الأولية من هذا الدليل بنسخة تفاعلية في الأسابيع القادمة، وذلك بما يسمح بالحصول على المعلومة المحينة في الإبان فيما يتعلّق بعروض التكوين الجامعي في القطاعين العام والخاص لتسهيل عملية البحث عن المعلومة.













