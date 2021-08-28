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وزارة التربية: يوم الإثنين 30 أوت الجاري انطلاق عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الأولى من التعليم الأساسي

Publié le Samedi 28 Août 2021 - 09:28قراءة: 0 د, 25 ث
أفادت وزارة التربية في بلاغ لها أن عملية التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2021-2022 ستنطلق بالنسبة لتلاميذ المرحلة الأولى من التعليم الاساسي بداية من منتصف يوم الاثنين 30 أوت الجاري لتتواصل الى غاية يوم 12 سبتمبر القادم

وأضافت وزارة التربية أنه يتعين على الأولياء التسجيل عبر موقع
https//inscription.education.tn
واستخلاص معلوم الترسيم باستعمال بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال
الرمز #181*

ولفتت وزارة التربية الى أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن فتح باب التسجيل لباقي المستويات الأخرى .

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