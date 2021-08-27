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نادي لوغانو السويسري يضم لاعب النجم الساحلي محمد بالحاج محمود

Publié le Vendredi 27 Août 2021 - 15:36قراءة: 0 د, 28 ث
اعلن نادي لوغانو السويسري يوم الجمعة عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت عن تعاقده مع لاعب النجم الساحلي محمد بالحاج محمود الى موفى جوان 2025.

ويشغل محمد بالحاج محمود (21 عاما) خطة لاعب ارتكاز وهو خريج مركز تكوين النجم الساحلي.
ويحتل نادي لوغانو المركز الثالث في البطولة السويسرية لكرة القدم برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات خلف المتصدر اف سي زيوريخ (12 نقطة من 4 مقابلات) وبازل صاحب المركز الثاني (10 نقاط من 4 مباريات).
ويملك نادي لوغانو في سجله 3 بطولات سنوات 1938 و1941 و1949 و3 كؤوس اعوام 1931 و1968 و1993

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