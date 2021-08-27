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الأمن يقبض على شخص بـ"رأس الجبل" ويحجز لديه مسدسا ناريا وثلاث بنادق صيد (الداخلية)

Publié le Vendredi 27 Août 2021 - 14:52قراءة: 0 د, 19 ث
ألقت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل من ولاية بنزرت، أمس الخميس، القبض على شخص و"حجزت لديه مسدّسا ناريّا وثلاث بنادق صيد وأربع عُلب غاز مشلّ للحركة"، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الجمعة.

وأضاف ذات المصدر أن هذا الشخص اعترف أنه قام بجلبها من إحدى الدّول الأوروبية التي يقيم بها.

وأذنت النيابة العموميّة بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

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