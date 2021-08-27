ألقت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل من ولاية بنزرت، أمس الخميس، القبض على شخص و"حجزت لديه مسدّسا ناريّا وثلاث بنادق صيد وأربع عُلب غاز مشلّ للحركة"، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الجمعة.



وأضاف ذات المصدر أن هذا الشخص اعترف أنه قام بجلبها من إحدى الدّول الأوروبية التي يقيم بها.



وأذنت النيابة العموميّة بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.



