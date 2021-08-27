نابل: حجز اكثر من 400 طن من البطاطا من بينها 201 طن أمس الخميس بمخازن عشوائية في قربة

وات - تمكّنت مصالح المراقبة الاقتصادية في نابل بالتنسيق مع مصالح الامن والحرس الوطنيين خلال الاسبوع الاخير من حجز أكثر من 400 طن من البطاطا من بينها 201 طن حجزت امس الخميس بمخازن عشوائية بمعتمدية قربة وفق ما كشف عنه اليوم المدير الجهوي للتجارة عادل بن حليمة في تصريح لــ(وات).



وأشار بن حليمة الى ان الكميات التي حجزت أمس توزّعت على ثلاثة مخازن عشوائية ورفعت بشأنها ثلاث مخالفات مسك مخزونات بغاية المضاربة فيها بالاضافة الى الحجز الفعلي لهذه الكميات التي تقدر قيمتها ب200 الف دينار.



وأبرز في ذات السياق ان مصالح المراقبة الاقتصادية تمكّنت خلال هذا الاسبوع من حجز 23 طنا من حديد البناء في مخازن لدى تجار الجملة أخفيت بغاية المضاربة وبالاستظهار بفواتير غير مطابقة للواقع، مبيّنا ان اعوان المراقبة بالتنسيق مع المصالح الامنية اتّخذت بشانهم الاجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت مصالح المراقبة خلال نفس الفترة من حجز 2،5 طن من مادة الفارينة المدعمة لدى مخابز تعمّدت صناعة خبز "الباقات" في الفترة الليلية بينما هي من المخابز من صنف أ ممّا يمثّل اخلالا بتراتيب الدعم وتغيير للصنف.

وذكر المدير الجهوي للتجارة الى ان أعوان المراقبة تمكنوا في الفترة الاخيرة من حجز 4 أطنان من العلف الحيواني " السدّاري" في إطار عمليات احتكار للمضاربة بأسعار هذه المادة العلفية التي يقبل عليها مربّو الماشية بالاضافة الى حجز 1370 من علب السجائر في اطار عمليات احتكار وترفيع في الاسعار.

وجدير بالتذكير بان مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية نابل تمكنت خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي الى موفى شهر جويلية من رفع اجمالي 1205 مخالفة من بينها 1000 مخالفة تتعلّق بالترفيع في الأسعار وعدم إشهار الاسعار.



