Babnet Babnet  Bouchnak - نغني لنحيا  

بن صالح: توجيه الارساليات القصيرة للفئات العمرية المعنية بالتلقيح المكثف يوم الأحد القادم ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة

Publié le Vendredi 27 Août 2021 - 10:02قراءة: 0 د, 42 ث
وات - أعلن المدير العام للصحة ومنسق عمليات التلقيح المكثف فيصل بن صالح، اليوم الجمعة أن وزارة الصحة ستوجه ابتداء من الساعة الخامسة بعد زوال اليوم الإرساليات القصيرة لدعوة الفئات العمرية المعنية بالتلقيح ضد كورونا في اليوم الثالث للتلقيح المكثف الموافق ليوم الأحد 29 أوت الجاري

وأضاف فيصل بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه سيتم تخصيص ما يقارب 400 مركز بمختلف جهات البلاد ستفتح أبوابها من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السابعة مساء

ولفت الى أنه تم تخصيص فريقين لتطعيم كل فئة عمرية اذ سيتم تخصيص فريق للأطفال من سن 15 سنة الى 17 سنة وفريق آخر ل40 سنة فما فوق، وذلك باعتبار انه سيتم تطعيمهم بلقاحات مختلفة وهي "فايزر" للأطفال و"أسترازينكا" للفئة العمرية الأخرى

يذكر أنه تم تنظيم يومين سابقين للتلقيح المكثف في 8 و 15 أوت الجاري تمكنت المصالح الطبية خلالهما من تطعيم أكثر من مليون شخص

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231374



En continu

Toutes les news

الجمعة 27 أوت 2021 | 18 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 18:57 16:02 12:28 05:46 04:14
Babnet
29°
Babnet33°Babnet% 42:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2437°-2532°-2531°-2334°-25
  • Avoirs en devises
    19921,4

  • (26 aout)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,28536 DT        1$ =2,79978 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 aout)   866,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة