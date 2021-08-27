بن صالح: توجيه الارساليات القصيرة للفئات العمرية المعنية بالتلقيح المكثف يوم الأحد القادم ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة

وات - أعلن المدير العام للصحة ومنسق عمليات التلقيح المكثف فيصل بن صالح، اليوم الجمعة أن وزارة الصحة ستوجه ابتداء من الساعة الخامسة بعد زوال اليوم الإرساليات القصيرة لدعوة الفئات العمرية المعنية بالتلقيح ضد كورونا في اليوم الثالث للتلقيح المكثف الموافق ليوم الأحد 29 أوت الجاري



وأضاف فيصل بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه سيتم تخصيص ما يقارب 400 مركز بمختلف جهات البلاد ستفتح أبوابها من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السابعة مساء



ولفت الى أنه تم تخصيص فريقين لتطعيم كل فئة عمرية اذ سيتم تخصيص فريق للأطفال من سن 15 سنة الى 17 سنة وفريق آخر ل40 سنة فما فوق، وذلك باعتبار انه سيتم تطعيمهم بلقاحات مختلفة وهي "فايزر" للأطفال و"أسترازينكا" للفئة العمرية الأخرى



يذكر أنه تم تنظيم يومين سابقين للتلقيح المكثف في 8 و 15 أوت الجاري تمكنت المصالح الطبية خلالهما من تطعيم أكثر من مليون شخص



