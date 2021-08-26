افروباسكيت 2021 - المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري وينفرد بصدارة المجموعة الثانية

وات - حقق المنتخب التونسي لكرة السلة حامل اللقب فوزه الثاني على التوالي في بطولة الافروباسكيت المقامة حاليا بالعاصمة الرواندية كيغالي بعد تخطيه نظيره المصري 87-81 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب الجولة الثانية من منافسات الدور الاول (المجموعة الثانية).

ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب منتخب جمهورية افريقيا الوسطى على منتخب غينيا 61-60.

وانفرد المنتخب التونسي الذي كان فاز يوم الاربعاء الماضي في مباراته الاولى على نظيره الغيني 82-46 بصدارة ترتيب المجموعة الثانية ب4 نقاط امام منتخبي مصر وجمهورية افريقيا الوسطى ب3 نقاط لكل منهما بينما يحتل منتخب غينيا المركز الرابع والاخير بنقطتين.

ولحساب الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات الدور الاول المقررة يوم السبت القادم، سيواجه الخماسي التونسي منتخب جمهورية افريقيا الوسطى في حين سيلاقي منتخب مصر نظيره الغيني.







