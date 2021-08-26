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بن عروس: حملات مراقبة على نقاط بيع المواد الغذائية الاستهلاكية ومسالك توزيع حديد البناء تسفر عن حجز أكثر من 131 طنّا من هذه المادة

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 19:29قراءة: 0 د, 35 ث
وات - أسفرت حملة مشتركة للمراقبة الاقتصادية قامت بها مصالح الرقابة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة في بن عروس بالتنسيق مع السلطة الجهوية والجهات الأمنية ومختلف الهياكل المتدخّلة منذ أمس الأوّل الثلاثاء وشملت سوق الجملة ببن عروس والأسواق الاسبوعية واليومية ومسالك توزيع مادة حديد البناء بالجملة ، عن حجز 131 طنا فاصل 6 من هذه المادة ، وتحرير 31 مخالفة اقتصادية .

ووفق تقرير صادر اليوم عن الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس ، فقد تعلّقت أغلب المخالفات المرتكبة بالنسبة لمسالك توزيع مادة الحديد بالجملة بمخالفة إخفاء بضاعة وعدم الاستظهار بالفواتير وعدم إشهار الأسعار و المضاربة والبيع بأسعار غير قانونية .
وتعلّقت مجمل المخالفات المرتكبة بمسالك توزيع المواد الغذائية الأساسية ، بعدم إشهار الأسعار والترفيع فيها ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل .

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