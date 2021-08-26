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باجة: عمليات مراقبة لقطاعي التبغ والحديد تفضى الى حجز بضاعة تفوق قيمتها ال65 الف دينار

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 19:27قراءة: 0 د, 33 ث
وات - ادت عمليات مراقبة قامت بها فرق مشتركة , بين الفرق الامنية ومصالح الرقابة التجارية لقطاعي التبغ والحديد المخصص للبناء بباجة اليوم الخميس وامس الاربعاء الى تحرير 6 مخالفات وحجز بضاعة بقيمة تفوق ال65الف دينار.

وقد افاد مصدر من الادارة الجهوية للتجارة بباجة وكالة تونس افريقيا للانباء بانه تم اليوم وامس حجز 6071 علبة سجائر بمدينتي مجاز الباب وباجة بقيمة 28 الف دينار من اجل القيام بعمليات تجارية بطرق ملتوية وتحرير 5 مخالفات فى الغرض منها 4 بمجاز الباب.
وقال نفس المصدر انه تم تحرير مخالفة واحدة فى قطاع الحديد المخصص للبناء وحجز اكثر من 22 طنا من الحديد بقيمة تفوق ال37 الف دينار وذلك من اجل اخفاء البضاعة .

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