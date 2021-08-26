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الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحدث اقاليم ووكالات جديدة لتقريب الخدمات من المواطنين

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 19:02قراءة: 0 د, 36 ث
قرّرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تغيير صبغة كل من الوكالات التجارية بالنفيضة ومساكن، سوسة، وسبيطلة، القصرين، وتحويلها إلى أقاليم جديدة وإحداث وكالتين تجاريتين بكل من مدينتي دقاش، توزر، والمزونة، سيدي بوزيد.

وينتظر ان ينطلق العمل بالاقاليم الجديدة بداية سنة 2022 فيما ستشرع الوكالتين التجاريتين المحدثتين بكل من دقاش والمزونة في العمل خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، وستعمل الاخيرتان خاصة على تحسين جودة الخدمات بما في ذلك تقليص آجال التدخل في حال حدوث اعطاب، وفق بلاغ صادر عن الشركة، الخميس

وأفادت الشركة ان هذه الاحداثات الجديدة تهدف الى الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بحكم تطور الكثافة السكانية بهذه المناطق وتلبية حاجيات الحرفاء بالجهات المذكورة علاوة على تقريب الخدمات من المواطن وتخفيف عبء التنقل على حرفائها لقضاء شؤونهم.




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