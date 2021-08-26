تنظيم حملة متنقلة لتلقيح ذوي الاعاقة ضد كورونا يوم الاحد المقبل ودعوة الى التسجيل بكثافة للفئات العمرية المعنية (رئيس منظمة الدفاع عن ذوي الاعاقة)

وات - أعلن رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يسري المزاتي، اليوم الخميس، عن تنظيم حملة متنقلة لتلقيح ذوي الاعاقة ضد كوفيد-19 بالمناطق النائية وكامل تراب الجمهورية يوم الاحد 29 أوت الجاري للفئات العمرية المعنية.



وأفاد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الحملة جاءت بالتنسيق بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والمنظمة، مضيفا أن باب التسجيل سيتم فتحه ابتداء من اليوم والى غاية السبت 28 أوت الجاري.

وتهم عمليات التلقيح للحملة المتنقلة الفئة العمرية من 40 سنة فما فوق والاطفال من 15 سنة الى 17 سنة شريطة الحصول على موافقة من الاولياء، وفق ذات المصدر.

ودعا الى الاقبال على التسجيل بكثافة خاصة بالنسبة للاشخاص الذين لا تتوفر لهم بطاقة اعاقة حتى يتسنى تحديدهم للتمتع بالتلقيح.

ولفت الى أنه يمكن لغير الحاملين لبطاقة اعاقة التسجيل باستخدام بطاقة التعريف الوطنية.



ولاحظ من خلال تطوعه في المشاركة في أيام التلقيح المكثف المنتظم يومي الاحد 8 أوت و 15 أوت الجاري وجود بعض الصعوبات التي حالت دون تمتع ذوي الاعاقة بحقهم في التلقيح على غرار مشكل التنقل بالمناطق النائية وعدم حوزة ذوي الاعاقة على بطاقات اعاقة او بطاقة الهوية الشخصية والهاتف الجوال من اجل التسجيل وتلقي ارسالية للدعوة للتلقيح.



واعتبر أن المعلومة لا تصل الى هذه الفئة بطريقة متواصلة بل يجد الشخص ذوي الاعاقة صعوبة في الحصول على معلومة تهم الخدمات المتوفرة، مضيفا أن مجهودات المجتمع المدني تبقى غير كافية.



ودعا الى دعم الجمعيات الوطنية التي تعنى بذوي الاعاقة في الحملات التوعوية من قبل المراكز المختصة والوزارات المعنية.



