وزارة الصحة: تطعيم 31463 شخصا ضد كورونا يوم 24 أوت الجاري من مجموع 91306 شخصا تمت دعوتهم لتلقي التطعيم

أفادت وزارة الصحة اليوم الاربعاء أنه تم بتاريخ يوم الثلاثاء 24 أوت الجاري تطعيم 31463 شخصا ضد كورونا من مجموع 91306 شخصا تمت دعوتهم أمس لتلقي التلقيح



وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح أن 2.033.661 شخصا استكملوا التلقيح ضد كورونا بتاريخ 24 أوت الجاري حيث تلقى مليون و 427 ألف و 645 من بينهم جرعتين وتلقي 312 ألف و 194 شخصا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون و 293 ألف و 822 تلقوا جرعة واحدة باعتبار اصابتهم السابقة بكورونا



ولفتت الوزارة الى أن اجمالي عدد التلاقيح بلغ يوم 24 أوت الجاري 5 ملايين و 54 ألف و 931 جرعة تلقى منها 3 ملايين و 627 ألف و 286 شخصا الجرعة الاولى و مليون و 427 الف و 645 تلقوا الجرعة الثانية



وأشارت الوزارة الى أن عدد المسجلين بمنظومة"ايفاكس" للتسجيل عن بعد فاق الـ5 ملايين و 449 الف و 766 مسجلا في حدود الساعة الثامنة و35 دقيقة من صباح اليوم الاربعاء 25 أوت الجاري داعية كل الراغبات والراغبين في تلقي التلقيح ضد كورونا الى المبادرة الى التسجيل بمنظومة ايفاكس .



