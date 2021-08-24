مستقبل سليمان يضم الغاني بروسبير اهيابو لمدة ثلاثة مواسم

اعلن مستقبل سليمان يوم الثلاثاء عن تعاقده مع لاعب الارتكاز الغاني بروسبير اهيابو لمدة ثلاثة مواسم.



ويسعى مستقبل سليمان الى اثراء رصيده البشري استعدادا للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق يوم 16 اكتوبر المقبل وقد ابرم خلال فترة التنقلات الصيفية الحالية عدة صفقات اخرى شملت مختلف المراكز على غرار حمزة المبروك وفراس غومة في الدفاع والايفواري باكاري سوماري حازم مبارك في الهجوم وعبد الرحمان الكار في وسط الميدان بالاضافة الى تجديد عقد الحارس رامي الجريدي الى غاية جوان 2022 وتمديد عقد يوسف المسراطي لموسم اخر.



يذكر ان مستقبل سليمان انهى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2020-2021 في المركز الرابع.









