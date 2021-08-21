دعوة 4 لاعبين من النجم الساحلي لتربص المنتخب الجزائري لكرة القدم

أعلن النجم الرياضي الساحلي اليوم السبت أنّ 4 من لاعبيه تلقوا دعوة للمشاركة في تربص المنتخب الجزائري لكرة القدم المقرر من 23 الى 30 أوت الجاري.



وأوضح النجم الرياضي الساحلي أنّ اللاعبيين المعنيين بتعزيز صفوف المنتخب الجزائري هم: حسين بن عيادة، يوسف العوافي، زين الدين بوتمان، و بوعلام المصمودي.



ويستعد المنتخب الجزائري لخوض لقاءي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، مطلع سبتمبر القادم، أمام منتخب جيبوتي يوم 2 سبتمبر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، قبل شد الرحال نحو مدينة مراكش المغربية لملاقاة بوركينا فاسو يوم 7 من ذات الشهر.





