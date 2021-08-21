وزارة الصحة: تطعيم 56295 شخصا ضد كورونا بتاريخ 20 أوت الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم السبت أن حوالي1956137 شخصا استكملوا تلاقيحهم ضد فيروس كورونا بعد
تطعيم 56295 شخصا ضد كورونا يوم الجمعة 20 أوت الجاري
وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح التي انطلقت منذ 13 مارس الماضي أن من ضمن الذين استكملوا لقاحاتهم انتفع 1.365.266 شخصا بجرعتين من التطعيم، و306.650 شخصا بجرعة من اللقاح الأمريكي "جانسون أند جانسون" ذو الجرعة الواحدة
في حين تحصل 284.221 ممن أصيبوا بفيروس كورونا فيما سبق بلقاح واحد
وبلغ العدد الإجمالي للتلاقيح منذ انطلاق عملية التطعيم إلى حدود أمس الجمعة 20 أوت الجاري أكثر من 4 مليون و891 ألف شخص، منهم
نحو 3 مليون و526 ألف تلقحوا جرعة أولى، فيما تلقى أكثر من 1 مليون و365 ألف شخص الجرعة الثانية
ولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد لتلقي التلقيح "إيفاكس" إلى حدود أمس الجمعة 20 أوت الجاري ارتفع إلى أكثر من 5 مليون و345 شخص داعية في هذا الصدد كل الراغبينوالراغبات في تلقي التلقيح ضد كورونا الى المبادرة بالتسجيل على منظومة التسجيل ايفاكس
تطعيم 56295 شخصا ضد كورونا يوم الجمعة 20 أوت الجاري
وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح التي انطلقت منذ 13 مارس الماضي أن من ضمن الذين استكملوا لقاحاتهم انتفع 1.365.266 شخصا بجرعتين من التطعيم، و306.650 شخصا بجرعة من اللقاح الأمريكي "جانسون أند جانسون" ذو الجرعة الواحدة
في حين تحصل 284.221 ممن أصيبوا بفيروس كورونا فيما سبق بلقاح واحد
وبلغ العدد الإجمالي للتلاقيح منذ انطلاق عملية التطعيم إلى حدود أمس الجمعة 20 أوت الجاري أكثر من 4 مليون و891 ألف شخص، منهم
نحو 3 مليون و526 ألف تلقحوا جرعة أولى، فيما تلقى أكثر من 1 مليون و365 ألف شخص الجرعة الثانية
ولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد لتلقي التلقيح "إيفاكس" إلى حدود أمس الجمعة 20 أوت الجاري ارتفع إلى أكثر من 5 مليون و345 شخص داعية في هذا الصدد كل الراغبينوالراغبات في تلقي التلقيح ضد كورونا الى المبادرة بالتسجيل على منظومة التسجيل ايفاكس
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 231088