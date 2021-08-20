تكريم رئاسي للرياضيين احمد ايوب الحفناوي ومحمد خليل الجندوبي اثر تتويجهما في الالعاب الاولمبية

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في اطار تكريم الرياضيين التونسيين الذين تالقوا خلال دورة الالعاب الاولمبية التي اقيمت مؤخرا بالعاصمة اليابانية طوكيو، أسند رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال موكب انتظم يوم الجمعة بقصر قرطاج السباح احمد ايوب الحفناوي الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة وذلك على اثر تتويجه بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة حرّة، وفق بلاغ صادر يوم الجمعة عن رئاسة الجمهورية.كما منح رئيس الجمهورية الرياضي محمد خليل الجندوبي الصنف الثاني من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة بعد فوزه بالميدالية الفضية في رياضة التايكواندو في وزن اقل من 58 كغ.وكان السباح احمد ايوب الحفناوي صنع الحدث خلال اولمبياد طوكيو بآداء مذهل مكنه من الظفر بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر سباحة حرة بزمن قدره 3دق و43ث و36 بالمائة متقدما على الاسترالي جاك ماكلوكلين (3دق و43ث و52 بالمائة) والامريكي كيرن سميث (3دق و43ث و94 بالمائة).كما خطف لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي الانظار باحرازه الميدالية الفضية لوزن اقل من 58 كلغ اثر مشوار متميز تخطى خلاله الروسي ميخاييل ارتمانوف (25-18) في الدور ثمن النهائي والاثيوبي سولومن ديمسي (32-9) في الدور ربع النهائي والكوري جانغ جون (25-19) في الدور نصف النهائي قبل ان يخسر في النهائي امام الايطالي فيتو ديلاكويلا (12-16).