كرة اليد: استئناف بطولة القسم الوطني /أ/ للأكابر في 8 سبتمبر القادم

أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد يوم الخميس أنّ موعد استكمال ما تبقى من رزنامة مسابقة البطولة لصنف الاكابر للموسم الرياضي 2020-2021 سيكون يوم الأربعاء 8 سبتمبر القادم باجراء مباريات الجولة الثانية عشرة على ان يقام الدور النهائي للكاس يوم السبت 2 اكتوبر المقبل.

كما أفادت في بلاغ أنّ نهائي بطولة الكبريات سيقام يوم السبت 18 سبتمبر القادم على ان يدور الدور النهائي للكاس يوم السبت 2 اكتوبر المقبل.

يذكر أنّ الترجي الرياضي يتصدر ترتيب بطولة الاكابر برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه النادي الافريقي.

كما تجدر الاشارة الى أنّ نهائي بطولة الكبريات سيجمع بين النادي الافريقي والأمل الرياضي بالرجيش.

وتم تاجيل جميع المسابقات والفعاليات الرياضية الوطنية الخاصة بالموسم الرياضي 2020-2021 الى موعد لاحق منذ موفى شهر جوان الماضي بسبب تفاقم جائحة كورونا.

ومن جهة اخرى، قرر المكتب الجامعي خلال اجتماعه المنعقد يوم الاربعاء ان تنطلق مسابقات الموسم الرياضي المقبل 2021-2022 يوم 4 اكتوبر.





