جيش البحر ينقذ 17 مهاجرا غير نظامي عرض البحر

اعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس،عن انقاذ 17 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة بالقرب من المصطبة الغازية "صدربعل".

وذكرت الوزارة في بلاغ ان وحدة بحرية تابعة لجيش البحر اجلت هؤلاء المهاجرين إثر تلقي نداء استغاثة عن طريق المصطبة الغازية "صدربعل" حول تواجد مركب يقل مهاجرين غير نظاميين.

ويحمل هؤلاء،وفق البلاغ، جنسيات مختلفة ،وهم عشرة مهاجرين من سوريا و3 من مصر و2 من فلسطين و2 من النيجر و تتراوح أعمارهم بين 3 و44 سنة، من بينهم 2 نساء و9 أطفال.

وصرحوا أنهم أبحروا أوّل أمس من سواحل مدينة صبراطة الليبية بصفة غير نظامية في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وقد تم التوجه بهم نحو القاعدة البحرية بصفاقس أين سيتم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.



