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الممثلة التونسية منيرة بن عرفة في ذمة الله

Publié le Jeudi 19 Août 2021 - 11:55قراءة: 0 د, 36 ث
وات - فقدت الساحة الفنية صباح اليوم الخميس الممثلة القديرة منيرة بن عرفة التي وافتها المنية عن عمر يناهز 86 عاما .

والراحلة منيرة بن عرفة ممثلة وإذاعية تونسية، انضمت إلى الإذاعة الوطنية سنة 1961 حيث قدمت برنامج //أغنية لكل مستمع// كمعوضة ثم برنامج //أغاني الشاشة// قبل ان تدخل إلى مجال التمثيل من خلال المسلسل التلفزيوني //جدتي العزيزة// لتعود مجددا إلى الاذاعة ولكن كممثلة في //هدية العيد// و//الشناب//

كما شاركت في مسلسلات إذاعية على غرار //القافلة تسير// و//ما بين الخيمة والعين// و المسلسل الإذاعي البوليسي // اختبر ذكائك //. وانضمت إلى المسرح الشعبي حيث كانت لها مشاركة في مسرحية "شكون يغلب النساء؟".

ومن اهم اعمالها التلفزية مسلسل // زوبعة في الفنجان// و//أمي تراكي// و //غادة // و //ريح المسك// غيرها من الأعمال ...




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