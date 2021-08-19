الممثلة التونسية منيرة بن عرفة في ذمة الله

وات - فقدت الساحة الفنية صباح اليوم الخميس الممثلة القديرة منيرة بن عرفة التي وافتها المنية عن عمر يناهز 86 عاما .



والراحلة منيرة بن عرفة ممثلة وإذاعية تونسية، انضمت إلى الإذاعة الوطنية سنة 1961 حيث قدمت برنامج //أغنية لكل مستمع// كمعوضة ثم برنامج //أغاني الشاشة// قبل ان تدخل إلى مجال التمثيل من خلال المسلسل التلفزيوني //جدتي العزيزة// لتعود مجددا إلى الاذاعة ولكن كممثلة في //هدية العيد// و//الشناب//



كما شاركت في مسلسلات إذاعية على غرار //القافلة تسير// و//ما بين الخيمة والعين// و المسلسل الإذاعي البوليسي // اختبر ذكائك //. وانضمت إلى المسرح الشعبي حيث كانت لها مشاركة في مسرحية "شكون يغلب النساء؟".



ومن اهم اعمالها التلفزية مسلسل // زوبعة في الفنجان// و//أمي تراكي// و //غادة // و //ريح المسك// غيرها من الأعمال ...









