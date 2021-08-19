"الهايكا" تقرر إيقاف بث برنامج "الجريمة "على إذاعة "نجمة أف أم" لمدة شهرين

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، في جلسة بتاريخ 5 أوت الجاري، إيقاف برنامج "الجريمة"، الذي تبثه القناة الإذاعية الخاصة "نجمة أف أم"، لمدة شهرين، وفق بلاغ نشرته الهيئة اليوم الخميس.



وأرجعت "الهايكا" سببب القرار إلى "مخالفة جسيمة" تضمنتها حلقة 27 جويلية 2021 من البرنامج، وتمثلت في "المس من المصلحة الفضلى للطفل وعدم حماية الفئات الحساسة من المستمعين من عنف المضامين السمعية"، وفق ذات المصدر.



كما قرر المجلس عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.



