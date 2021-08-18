يداية من يوم الغد: حظر الجولان من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا

أعلنت رئاسة الجمهورية بأنه تقرّر تعديل توقيت منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية ليُصبح من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من 19 أوت 2021 إلى غاية إشعار آخر. وتُطبّق خلال هذه المدة التدابير التالية:



• منع كل التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المغلقة،

• السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بحضور التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها،

• على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان على الساعة العاشرة ليلا،

• على جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد-19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل مع ضرورة الاستظهار بشهادة في الغرض، مع وجوب الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية. ويُستثنى من الحجر الصحي الإجباري الوافدين الذين أثبتوا استكمالهم لعملية التلقيح،

• على السلطات الصحية المدنية والعسكرية تكثيف وتسريع حملة التلقيح والتقصي الموسع لحاملي الفيروس،

• على السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي،

• على جميع المتدخلين في مكافحة كوفيد-19 توحيد الإجراءات وإحكام التنسيق على المستوى الجهوي حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات.



