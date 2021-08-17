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هجرة غير نظامية: ترحيل 57 شابا تونسيا من ليبيا (قنصلية تونس بطرابلس)

Publié le Mardi 17 Août 2021 - 19:07قراءة: 0 د, 30 ث
وات - ذكرت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس (ليبيا)، أن مصالحها أتمت صباح اليوم الثلاثاء، ترحيل 57 شابا تونسيا ممن تم إيقافهم مؤخرا أثناء رحلة هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية وتم إيداعهم بمركز الهجرة غير النظامية بمدينة الزاوية الليبية.

وأضافت القنصلية في بلاغ لها نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي، أنها أنهت كل الإجراءات القانونية والإدارية اللّازمة لإعادة هؤلاء الشبان إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع السلطات الليبية المسؤولة التي قالت إنها أبدت تعاونا كبيرا مع مصالح البعثة.


وكانت مصالح القنصلية العامة قد أنهت الأربعاء الماضي (11 أوت 2021)، عملية تسريح 14 تونسيا كانوا موقوفين بمركز الهجرة بمدينة الزاوية في ليبيا.




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