وزير التجهيز: المشاريع المنجزة استعدادا للقمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة ستكون جاهزة في آجالها

وات - أكد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، كمال الدّوخ، الاثنين بجزيرة جربة، ان المشاريع المنجزة في اطار الاستعدادات لاحتضان القمّة الفرنكوفونية في نوفمبر 2021، ستكون جاهزة في آجالها المحددة بما يمكن من عملية تقييم لها والوقوف على اعلى درجة الجاهزية.



وتحقق هذه المشاريع، تحسين البنية التحتية من طرقات مرقمة وطرقات بلدية ومسالك ثقافية مدرجة في مسار القمة الفرنكوفونية، والتي تقدر جملة استثماراتها بحوالي 60 مليون دينار، نسبا متفاوتة في تقدم إنجازها بلغ أقصاها 80 بالمائة.



وقد كانت هذه المشاريع محلّ متابعة الدّوخ رفقة المنسق العام للإعداد للقمّة، واصف شيحة. واوضح الوزير ان هذه المشاريع ستجعل جربة في صورة تليق بحجم هذه القمة سواء على مستوى البنية الأساسية من طرقات ومفترقات طرقات ومواقع ومعالم تاريخية تزخر بها الجزيرة.



وتحولت جزيرة جربة، استعدادا للقمة الفرنكوفونية، الى حضائر اشغال ببلدياتها الثلاث، اي حومة السوق واجيم وميدون، من خلال تعبيد وتعصير عدة طرقات ومرابض سيارات ومفترق طرقات واشغال ترصيف شملت مداخل الجزيرة سواء من المطار او البطّاحات والقنطرة الرومانية والتي تعكف الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بمدنين على متابعتها.



واطلع وزير التجهيز في هذا الصدد، على عدد من المشاريع شملت المفترق الدوراني على الطريق المحلية 939 وصيانة التنوير العمومي على مستوى المطار واشغال صيانة وتدعيم الطريق المحلية 941 وتهيئة مربض كنيسة سان جوزيف بحومة السوق التي بلغت تقدم اشغالها 40 بالمائة الى جانب جملة من مشاريع تعصير طرقات داخل بلدية حومة السوق على مستوى سيدي الزيتوني وسيدي عباس ومشاريع أخرى مماثلة ببلدية جربة اجيم ومنها صيانة وترصيف مدخل قلاّلة ومدخل البطّاحات وتهيئة وصيانة مرفئ البطاحات الذي بلغ نسبة تقدم اشغال ب30 بالمائة.



واعلن الوزير لدى متابعته التدخلات المدرجة بالبطّاحات من صيانة الأرضية والمنارات الضوئية البحرية وصيانة المرفأ، عن تعزيز اسطول البطّاحات ببطاح في غضون شهر لتحسين الخدمات والتخفيف من حدة انتظار المسافرين مع إمكانية إضافة بطاح ثان في انتظار إيجاد حلول دائمة لمعضلة العبور عبر البطّاحات التي تؤرق المواطن وخاصة في فصل الصيف ذروة الاقبال على جزيرة جربة. وأشار في هذا السياق الى إمكانية التوجه نحو الحاق البطّاحات من وزارة التجهيز الى وزارة النقل .



وتابع الدّوخ من جهة أخرى، اشغال مضاعفة الطريق الرومانية التي بلغت نسبة تقدمها 40 بالمائة وفق كل الشروط الفنية التي تقتضيها خصوصية المشروع الذي يرتكز على مشاريع مائية الى جانب إضافة فتحتين استجابة لمطالب البحارة وهو ما سيحدّد اجال الانتهاء من كامل المشروع.



وأوضح في ما يهم الاشغال المزمع إنجازها بمسرح الهواء الطلق، الذي سيحتضن فعاليات افتتاح القمة الفرنكوفونية، ان المجهودات متواصلة للانطلاق في اقرب الآجال بسبب تأخر الصفقة .



وقال المنسق الوطني للإعداد للقمة الفرنكوفونية، واصف شيحة، من جانبه، أنّه متفائل بأن تكون الجزيرة جاهزة للقمة أسابيع قبل انعقادها، بالنظر الى نسق تقدّم جملة التدخلات المبرمجة على مستوى البنية الأساسية بالخصوص.



وبين في ما يتعلق بنسق تقدم اعداد مسرح الهواء الطلق لموعد القمة ان إشكالات إدارية تم تجاوزها بفضل الإرادة السياسية المتوفرة وتحمس اللجنة الوطنية لإنجاز هذا المشروع اقرب وقت ليكون مكسبا للجزيرة.



واكد ان القمة ستنعقد في آجالها ويتواصل التنسيق والاعداد مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية من خلال الاعداد لكل المسارات اللوجستية والتنظيمية والمحتويات والفعاليات الموازية وخاصة منها المنتدى الاقتصادي الذي سيكون مهما والقرية الفرنكوفونية التي ستكون فضاء للتعبير الثقافي بين الدول.



