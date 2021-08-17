رغم تقلص عددها خلال الأيام ال14 الأخيرة، وفيات كورونا تتخطى حاجز ال22 ألف حالة وفاة

وات -

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، حاجز ال22 ألف حالة وفاة، بعد أن أعلنت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول الوضع الوبائي، عن تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بتاريخ الأحد 15 أوت الجاري، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة في مارس 2020 إلى 22 ألفا و25 حالة وفاة.ونشرت وزارة الصحة رسوما بيانية تعلقت بتوزيع عدد الوفيات المبلغ عنها، حسب تاريخ الوفاة خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة (من 2 إلى 14 أوت)، والتي أثبتت تقلص عدد الوفيات من 151 حالة يوم 2 أوت الى 21 حالة وفاة يوم أمس 15 أوت.كما أوضحت في بلاغها أن عدد الوفيات الذي يتم نشره يوميا يمثل عدد الوفيات المبلغ عنها في اليوم ذاته، ويشمل الوفيات التي حصلت في 24 ساعة الماضية والمبلغ عنها في اليوم نفسه، والتي حدثت أيضا في الأيام السابقة ولم يتم الإعلان عنها في الإبان.إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1062 تحليلا إيجابيا من مجموع 4967 تحليلا مخبريا.في المقابل، لم تنشر الوزارة عدد المتعافين من الفيروس أو المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخا ص والمقيمين بأقسام العناية المركزة والخاضعين للتنفس الاصطناعي، فيما أعلنت أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية بلغت 21.38 بالمائة.يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها.