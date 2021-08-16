قبلي : الادارة الجهوية للصحة تستلم عددا هاما من مكثفات الأوكسجين

وات - استلمت الادارة الجهوية للصحة اليوم الاثنين عددا من مكثّفات الأوكسجين التي وفرها المجلس



قبلي 16 أوت (وات/مكتب قبلي) - استلمت الادارة الجهوية للصحة اليوم الاثنين عددا من مكثفات الأوكسجين التي وفّرها المجلس الجهوي لولاية قبلي باعتمادات جملية ناهزت 100 الف دينار.



واوضح المدير الجهوي للصحة في قبلي سمير مرزوق لــ(وات) أن هذه المساهمة من المجلس الجهوي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا شملت 5 مكثّفات أوكسجين سعة 5 لترات و13 مكثّف اكسجين سعة 10 لترات سيتم توزيعها على عدد من المؤسسات الصحية بالجهة مثمنا بالمناسبة المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلط الجهوية وخاصة المجلس الجهوي في معاضدة القطاع الصحي في هذه الجائحة حيث من المؤمّل ان يتم قريبا افتتاح وحدة الكوفيد التي تم احداثها وتجهيزها من قبل المجلس الجهوي لولاية قبلي بالمستشفى الجهوي باعتمادات فاقت المليون دينار.

وأشار المصدر ذاته الى ان الجهة الصحية في قبلي قد تلقت خلال الاسبوع المنقضي اكثر من 40 مكثّف اكسجين سعة 10 لترات منها 35 مكثّفا مقدّمة من وزارة الصحة و10 مكثفات مقدّمة من منظمة الصحة العالمية وقد تم توزيعها جميعا على المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية في معتمديات دوز والفوار وسوق الاحد.

وفي ذات الاطار كانت جمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية والخيرية بتونس قد مكّنت يوم امس الاحد المستشفى المحلي في دوز من 7 مكثفات أوكسجين سعة 10 لترات مع مدّ جمعية رحمة بذات المنطقة بـ 3 مكثفات من نفس السعة وفق ما أكّده مدير حملة "اكسجين مرحمة اكسجين" بجمعية مرحمة بلال بويحيى لــ(وات)، مشيرا إلى أن هذه البادرة تندرج في إطار دعم مجهودات الدولة في التصدّي لفيروس كورونا والتي شملت أغلب ولايات الجمهورية عبر توفير اكثر من 400 مكثف اكسجين للجهات الصحية وعدد من الجمعيات الخيرية.





