النادي الصفاقسي يتعاقد مع المهاجم حازم الحاج حسن لـمدة ثلاثة مواسم

أعلن النادي الرياضي الصفاقسي، اليوم الاثنين، التعاقد مع المهاجم حازم الحاج حسن لمدة ثلاثة مواسم ليكون على ذمة الفريق الى غاية موفى جوان 2024.



يذكر أن اللاعب حازم الحاج حسن بالغ من العمر 25 سنة، وقد سبق له أن لعب في نادي بوردو الفرنسي والنجم الرياضي الساحلي.



وكانت ادارة النادي الصفاقسي نجحت في تمديد عقود حارس المرمى محمد الهادي قعلول والمدافع علاء غرام لثلاث سنوات، الى غاية موفى جوان 2024، ولاعب الارتكاز شادي الهمامي لسنة اضافية الى نهاية جوان 2022 حسب ما اعلنت عنه الصفحة الرسمية لفريق عاصمة الجنوب على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".



