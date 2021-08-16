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المنتخب التونسي للكرة الطائرة يشرع في تحضيراته للبطولة الافريقية

Publié le Lundi 16 Août 2021 - 14:52قراءة: 0 د, 45 ث
وات - شرع المنتخب التونسي للكرة الطائرة للاكابر يوم الاحد في تحضيراته للبطولة الافريقية للامم وذلك بالدخول في تربص بقصر الرياضة بالمنزه الى غاية 24 اوت الجاري.

وقد تمت دعوة 17 لاعبا للمشاركة في هذا التربص ويتعلق الامر بكل من مهدي بن الشيخ وخالد بن سليمان وصدام الهميسي وعمر العقربي وسليم مباركي واحمد القاضي واسماعيل معلى والياس القرمصلي ومحمد علي بن عثمان وايمن بوقرة وحمزة نقة ووسيم بن طارة وعلي بنقي وياسين قصيص وياسين عبد الهادي ومحمد عياش ووليد بكور.

وسيجري ابناء المدرب الايطالي انطونيو جاكوب تربصا ثانيا بتركيا من 25 الى 30 اوت الجاري ستتخلله عدة مقابلات ودية.
وستقام البطولة الافريقية القادمة بالعاصمة الرواندية كيغالي من 5 الى 16 سبتمبر القادم.

وكان المنتخب التونسي قد شارك مؤخرا في دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو وخرج من الدور الاول بعدما خسر مقابلاته الخمس في الدور الاول.
يذكر ان المنتخب التونسي كان قد توج بالبطولة الافريقية في 10 مناسبات وهو حامل لقب النسختين الاخيرتين.


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