اسامة البوغانمي وفؤاد التيمومي يلتحقان بهلال الشابة

بعد الاعلان عن التعاقد مع المدافع الايفواري لنادي فيتا كلوب الكونغولي فيفيان ايسيي كوا لموسمين، افادت الصفحة الرسمية لهلال الشابة يوم الاحد على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان اسامة البوغانمي وفؤاد التيمومي عززا بدورهما صفوف الفريق.



واوضح المصدر ذاته ان لاعب الارتكاز اسامة البوغانمي وقع على عقد لمدة موسم واحد قادما من نادي هجر السعودي في حين امضى فؤاد التيمومي المهاجم السابق لنجم المتلوي على عقد لمدة موسمين.

يذكر ان هلال كان قد تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع متوسط الميدان الهجومي فهمي المعواني والظهير الايمن محمد امين النفزي والحارس عبد السلام الحلاوي وذلك في اطار مساعيه الرامية لدعم رصيده البشري استعدادا للموسم الجديد.















